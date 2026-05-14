La UCR inaugura el Laboratorio de Innovación Comunitaria en Santa Cruz con apoyo del Micitt

El modelo articula a la Universidad con el Estado y la comunidad para generar soluciones con impacto local

El nuevo espacio fortalece las capacidades tecnológicas, el emprendimiento e innovación en la región Chorotega

La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) inauguraron el pasado 16 de abril el Laboratorio de Innovación Comunitaria (LINC) en el recinto de Santa Cruz, un proyecto que destaca no solo por su infraestructura tecnológica, sino también por su vocación abierta al servicio de la comunidad guanacasteca.

Con una inversión aproximada de ₡28 millones, el laboratorio cuenta con impresoras 3D, computadoras, microscopios, kits de robótica, gafas de realidad virtual y drones, entre otros equipos. Su principal valor radica en ser un espacio accesible para estudiantes, emprendedores, productores, docentes y vecinos interesados en desarrollar ideas y fortalecer capacidades.

El proyecto fue posible gracias a una alianza estratégica entre ambas instituciones: el Micitt aportó el equipamiento tecnológico y la UCR asumió la adecuación de la infraestructura física.

El LINC fue concebido como un laboratorio comunitario, donde la presencia de la UCR en la región se traduce en oportunidades concretas para el territorio. El espacio permitirá acercar la ciencia, la innova ción y la tecnología a personas que históricamente han tenido menos acceso a este tipo de recursos.

Además de poner tecnología a disposición del público, el laboratorio impulsará procesos formativos permanentes mediante talleres de robótica, capa citación en impresoras 3D, acompañamiento técnico, mentorías y actividades orientadas al emprendimiento y la creatividad. La meta es que la comunidad no solo utilice herramientas, sino que también desarrolle conocimientos aplicables a su realidad pro ductiva y social.

Autoridades de la UCR, del Micitt y el Gobierno local realizaron el corte de cinta durante la inauguración del Laboratorio de Innovación Comunitaria en Santa Cruz.

Carlos Méndez, ingeniero agrónomo y docente de la UCR, fue una de las personas que lideró el proyecto desde su concepción. El especialista explicó que estudiantes, investigadores, emprendedores y empresas podrán utilizar el LINC para diseñar prototipos enfocados en resolver desafíos reales del entorno. Entre los ejemplos citó la creación de trampas inteligentes para el control de plagas agrícolas, cuya efectividad podría medirse mediante cámaras y software especializado.

El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, destacó que el laboratorio “trasciende los esquemas educativos tradicionales”, al consolidarse como un entorno colaborativo donde la ciudadanía deja de ser receptora pasiva para convertirse en protagonista de la transformación de su propia realidad. Asimismo, subrayó que “la verdadera innovación trasciende la conectividad técnica”.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de regionalización de la UCR y en el impulso a la democratización del acceso al conocimiento, con especial énfasis en la reducción de brechas digitales en zonas rurales.

Equipos de última generación estarán al servicio de estudiantes, emprendedores y comunidad en general para impulsar proyectos de innovación en la región

Solo en el recinto de Santa Cruz están registrados 300 estudiantes y más de 2 000 estudian en la sede de Guanacaste, ubicada en Liberia.

De acuerdo con la Rectoría, este laboratorio repre senta un ejemplo concreto de cómo la articulación entre instituciones públicas permite transformar los recursos en oportunidades de formación, innova ción y desarrollo productivo para las comunidades.

Con esta iniciativa, la UCR reafirma su compromiso con Guanacaste y con el desarrollo regional, demos trando que la universidad pública puede ser un mo tor cercano de oportunidades, progreso e inclusión para las comunidades