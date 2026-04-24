Ruta 1 Barranca–Limonal avanza como eje clave del desarrollo nacional

Ampliación de 49 km impulsa la competitividad, la conectividad y el crecimiento económico de Guanacaste y Costa Rica

La ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional 1, en el tramo Barranca–Limonal, avanza en su fase inicial tras el arranque oficial de las obras en enero de este año, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para el desarrollo económico y social del país.

Esta intervención estratégica fortalecerá la conexión entre el Valle Central, Guanacaste y la frontera con Nicaragua, impactando directamente sectores clave como el turismo, la exportación, la logística y la inversión.

Las obras, a cargo de las empresas MECO y el Consorcio Barranca Ruta 1 (Ingeniería Estrella – BEL Ingeniería), contemplan la modernización de cerca de 49 kilómetros de carretera, incluyendo la construcción de 16 puentes vehiculares, cinco intercambios a desnivel en puntos estratégicos como Cuatro Cruces, Monteverde, Chomes, Pozo Azul y La Irma, así como más de 55 kilómetros de vías marginales.

El proyecto se desarrolla en dos segmentos —Barranca–Chomes y Chomes–Limonal— que se ejecutan de manera simultánea, con el objetivo de optimizar los tiempos de construcción y acelerar la entrega de esta obra país.

Como parte del componente de seguridad vial, se incluye la construcción de 10 puentes peatonales, bahías para autobuses, sistemas de drenaje y 45 pasos de fauna, integrando criterios de sostenibilidad ambiental y protección de la biodiversidad.

Actualmente, los trabajos se concentran en labores iniciales como tala controlada, limpieza de terreno y preparación de frentes de obra en sectores como Barranca y Malinche. Estas intervenciones implican cierres intermitentes de corta duración, generalmente no mayores a 10 minutos y, en casos específicos, de hasta 30 minutos, como medida preventiva para resguardar la seguridad de usuarios y trabajadores.

En el contexto de la alta movilización de turistas durante la Semana Santa, las autoridades informaron que, mediante directriz superior, todos los trabajos que afecten la circulación normal en la Ruta Nacional N.° 1, tramo Barranca–Limonal, se suspenderán a partir del viernes 27 de marzo de 2026 y se retomarán con normalidad el lunes 6 de abril.

Avance del proyecto y próximas etapas

De acuerdo con los programas de trabajo de los contratistas, se desarrollan intervenciones en los puentes sobre los ríos San Miguel, Naranjo, Aranjuez, Congo y Cañamazo, así como en los intercambios de Monteverde y Chomes. Además, continúan las labores de tala controlada y movimientos de tierra necesarios para la conformación de la plataforma vial.

“Actualmente avanzamos en la habilitación de frentes de obra y en estructuras clave del proyecto, lo que permitirá acelerar el desarrollo de las siguientes etapas constructivas en los distintos segmentos”, indicó la Unidad Ejecutora del Proyecto Ruta 1 Barranca–Limonal.

Gestión del tránsito y recomendaciones al usuario

Obras en estructuras forman parte del desarrollo del proyecto Barranca–Limonal, incluyendo la construcción de puentes e intercambios a desnivel que mejorarán la conectividad y la fluidez del tránsito en la Ruta 1.

Se solicita a los usuarios conducir respetando la velocidad reglamentaria indicada en los diferentes tramos, tanto de día como de noche, además de mantenerse atentos al señalamiento vial y a las indicaciones del personal de obra.

Asimismo, se hace un llamado a la comprensión durante el periodo de ejecución, ya que se trabaja para evitar cierres prolongados y garantizar que la regulación del tránsito permita la circulación en ambos sentidos.

El proyecto cuenta con una inversión de ₡134.647 millones, financiados mediante la Ley N.° 10584 y el Fondo Vial del CONAVI, y tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

De acuerdo con datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), por esta vía se moviliza más del 20% de las exportaciones del país, además de ser un corredor clave para el tránsito hacia Puerto Caldera, Punta Morales y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

Se estima que, una vez finalizada la obra, el tiempo de traslado entre Barranca y Limonal se reducirá entre 40 y 45 minutos, mejorando significativamente la eficiencia en la movilidad de personas y mercancías.

La modernización de esta vía consolida a Guanacaste como un eje estratégico para la inversión turística, inmobiliaria y logística, en una región que continúa posicionándose como uno de los principales motores de crecimiento de Costa Rica.