Municipalidad de Nicoya presentó su Informe de Gestión 2025

La Alcaldía de Nicoya presentó en marzo su Informe de Gestión 2025, en el que se destacan avances en infraestructura, servicios, ambiente, cultura y gestión social.

Dique de Nosara Mejoras y acondicionamiento del dique de Nosara, obra orientada a fortalecer la protección de la comunidad ante eventos climáticos y mejorar la infraestructura preventiva en la zona.

Parque Recaredo Briceño – Playground Nuevo playground infantil en el Parque Recaredo Briceño, incorporado dentro del proceso de remodelación del espacio público para fortalecer la recreación, convivencia familiar y el disfrute de la niñez nicoyana.

Monumento a la Anexión Remodelación del Monumento a la Anexión en Nicoya, uno de los espacios emblemáticos del cantón que fue intervenido como parte de las mejoras en infraestructura urbana impulsadas por la Municipalidad de Nicoya durante 2025.

En infraestructura vial se ejecutó mantenimiento rutinario en 134 kilómetros de caminos, con una inversión superior a ₡546 millones, además de ₡496 millones en mejoramiento con asfalto y cerca de ₡578 millones en sistemas de drenaje. También se realizaron bacheos, limpieza de cunetas y atención de derrumbes con maquinaria municipal, junto a acciones de educación vial en coordinación con COSEVI.

En obra pública se mejoraron espacios como el Monumento a la Anexión, el Parque Recaredo Briceño, el Parque Municipal de Playa Sámara y el dique de Nosara. Asimismo, avanzaron proyectos estratégicos como el puente peatonal en Buena Vista de Sámara, mejoras en el Polideportivo de Nicoya y la construcción del Auditorio Nicoya Azul.

La seguridad ciudadana fue prioritaria, con 81 cámaras de videovigilancia en funcionamiento y la intervención urbano-social del Parque Los Mangos para fortalecer el uso del espacio público.

En el ámbito ambiental, se alcanzó una cobertura del 88,36% en la recolección de residuos sólidos, con más de 12 mil toneladas dispuestas y 705 toneladas de material reciclable procesado, generando ₡35 millones. Estas acciones se complementaron con campañas ambientales en todo el cantón.

La gestión cultural incluyó eventos como el Festival Cultural de la Anexión, Nicoya Enamorada, Nicoya Brilla y Nicoya Iluminada, además del fortalecimiento del EcoMuseo de la Cerámica Chorotega en San Vicente, con una inversión de ₡70 millones. Las bandas municipales ofrecieron más de 40 conciertos a nivel nacional e internacional.

En el ámbito social se impulsaron becas municipales, atención a personas adultas mayores, apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia, emprendimientos y atención a personas en situación de calle. El CECUDI atendió a 30 menores y graduó su primer grupo de preescolar.

En gestión administrativa, la Plataforma de Servicios Municipales atendió a más de 31 mil personas, con un incremento del 19%, y la agencia distrital de Nosara amplió su atención a cinco días por semana. A nivel financiero, el municipio cerró 2025 con un presupuesto definitivo superior a los ₡10.244 millones y una ejecución del 89%.

El informe refleja una gestión orientada al desarrollo integral del cantón y a la mejora continua de la calidad de vida de las comunidades nicoyanas.