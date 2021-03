Campañas del ICT para promover el turismo e inspirar a conectar con lo esencial de la vida fueron premiadas en los Estados Unidos.

24 Marzo 2021

Los premios HSMAI Adrian reconocieron la labor efectuada para promover el turismo durante el 2020, año marcado por la pandemia del Covid-19.

Adaptados a la nueva normalidad, la gala se efectuó virtualmente en territorio estadounidense.

Dos campañas lanzadas por el Instituto Costarricense de Turismo para los mercados de Estados Unidos y Canadá fueron premiadas ayer martes 23 de marzo al final de la tarde en la edición 2020 de los HSMAI Adrian, en territorio estadounidense.

Las galardonadas fueron “The Costa Rica Essential Tool Kit”, en el apartado Estrategia de recuperación, categoría ideada exclusivamente a causa de la pandemia de la Covid-19, con el oro, y Only the Essentials (solo lo esencial”), en la categoría Marketing Integrado, al recibir el premio de bronce.

Ambos trabajos fueron lanzados el año anterior con el objetivo de inspirar a las personas a conectar con lo esencial de la vida tras el cambio radical en las vidas de las personas causadas por la pandemia y donde el turismo ha sido una de las industrias más afectadas, así como mensajes de promoción ante la reapertura paulatina que se empezó a dar.

“Mantener a Costa Rica en la mente del viajero ha sido siempre el objetivo de nuestras estrategias en mercados prioritarios como lo son Estados Unidos y Canadá. El otorgamiento de estos dos premios a campañas realizadas en estos países nos confirma que el trabajo hecho es el correcto y es la línea que debemos continuar para promocionar al país como un santuario de sostenibilidad y como el sitio ideal para sanar luego de estos difíciles meses”, indicó Carolina Trejos, directora de mercadeo del ICT.

Los HSMAI Adrian Adwards se entregan desde hace 63 años y buscan premiar la excelencia generada en hospitalidad hotelera, mercadeo digital y relaciones públicas.

Para esta premiación, se buscó destacar las mejores prácticas, la innovación y la comunidad en categorías relacionadas con el trabajo hecho en respuesta a la crisis del coronavirus.

¿En qué consistieron?

“Only the Essentials”, campaña lanzada por el ICT para promocionar a Costa Rica en los Estados Unidos y Canadá el 02 de setiembre del 2019, se adaptó el año anterior a los eventos del 2020, al inicio de la pandemia, con un video recordándole a los viajeros que el país estaría listo para recibirlos cuando pase la crisis.

El material audiovisual se denominó “We’ll Be Here” (Aquí estaremos), así como otro video por la apertura de fronteras aéreas llamado “Back to the Pura Vida” (De vuelta al Pura Vida).

Este es el segundo premio recibido por la campaña, pues el año anterior ganó en la categoría “Mercadeo de destino” de los Travel Weekly Magellan Silver Award.

“Only the Essentials” fue un trabajo realizado por la agencia de publicidad norteamericana MMGY, donde se propueso una conexión personal con lo verdaderamente esencial en la vida, siendo esto lo que ofrece Costa Rica a través de un sin número de experiencias turísticas y de viaje.

Por su lado, “The Costa Rica Essential Tool Kit”, proyecto ejecutado por la agencia de relaciones públicas NJF, consistió en elementos costarricenses que podrían ser experimentados desde casa, por ejemplo una caja de wellness con productos como gorras Pura Vida, libros bilingües para colorear, entregados a periodistas de medios que cubren el nicho de familia como AFAR, Boston Globe, Calgary Herald, Elite Family Traveler, Condé Nast Traveler, Journal de Montreal, Outside, Elle Quebec, Today´s Parents, y Fodor´s Travel, entre otros, con el objetivo de brindar a los viajeros un escape y un recuerdo del país.