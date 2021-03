Costa Rica se promociona como el destino ideal para reactivar energías en la feria turística ITB en Berlín

09 Marzo 2021

Por primera vez la feria más grande del mundo se realizará en la modalidad virtual del 9 al 12 de marzo con la participación de más 180 países y con el nombre ITB Berlin Now.

Participarán 20 empresas del sector turístico costarricense, entre los que sobresalen hoteles, tour operadores y agencias de viajes.

Con el claro propósito y la consigna de posicionar a Costa Rica como el destino ideal para recargar energías, así como santuario natural para reconectarse con lo verdaderamente esencial de la vida, un total de 20 empresas turísticas costarricenses participan en la primera edición virtual de la feria ITB Berlin Now 2021.

La feria alemana ITB es considerada como el evento de viajes y turismo más grande del mundo y este año contará con la participación de más de 180 países y más de 10 000 exhibidores. En esta nueva modalidad, la feria se desarrollará en una nueva plataforma virtual de citas, negocios y exposiciones del 09 al 12 de marzo.

Este año los organizadores tienen claro el impacto mundial que ha causado la pandemia al turismo global por lo que el eslogan de esta edición es “tu tiempo es ahora”, e inclusive el director general del evento David Ruetz manifestó en el sitio web oficial de ITB que la reunión digital más grande del planeta “más que una nueva normalidad, es la oportunidad para un nuevo impacto” en la industria turística y marcará un termómetro de cara al futuro.

“Participar en la feria internacional ITB Berlin Now en su primera edición virtual producto de la nueva normalidad sin duda contribuye a que Costa Rica se mantenga presente en la mente de los potenciales turistas alemanes, refuerza el posicionamiento de nuestro país como el destino ideal para recargar energía en medio de la naturaleza en un santuario de bienestar con la presencia de la sostenibilidad como eje transversal”, explicó Ireth Rodríguez, jefe de promoción del ICT.

Rodríguez agregó que “el área de ferias internacionales del ICT se ha adaptado rápidamente a la participación en este nuevo formato de ferias virtuales y además esta plataforma de negociación virtual en la feria más grande del mundo permitirá a 20 empresarios turísticas del sector privado mostrar lo mejor de la oferta turística y estrechar conexiones con socios y aliados europeos, uno de nuestros principales mercados que esperamos repunte en los próximo meses”.

Ventana global de promoción

“Debemos continuar con más fuerza que antes la promoción turística del país y más aún si se trata de la participación en la ITB, la feria turística más importante del mundo. Este año al tratarse de un evento virtual conlleva un reto de adaptación para los participantes de todo el mundo. Es importante la presencia de las empresas turísticas nacionales para reforzar el mensaje que Costa Rica es el destino ideal para el 2021 y que, además, estamos listos con todos los protocolos necesarios para recibir a los clientes europeos con toda la seguridad en un destino con gran flexibilidad y belleza” explicó Álvaro Arguedas, presidente ejecutivo de Armotours, tour operadora especializada en el mercado alemán.

El ministro de turismo, Gustavo Segura Sancho participó de la mesa redonda TB Future Track hoy a las 7 a.m. hora alemana, ocasión que aprovechó para conversar acerca de los esfuerzos permanentes de Costa Rica sobre la implementación de protocolos sanitarios y cómo es un destino que pone en práctica el concepto de bienestar integral y sostenible del “Pura Vida”.

Según los organizadores de ITB la plataforma de negociación se mantendrá abierta hasta al 31 de mayo y se programarán durante los cuatro días una serie de conferencias sobre el futuro de la industria turística luego de enfrentar el embate y los efectos del Covid-19, así como las nuevas tendencias.

En esta edición especial la lista de empresas turísticas costarricenses incluye a 20 empresas de hospedaje, tour operadoras, rentadoras de vehículos: Hotel Fiesta Resort, Imágenes Tropicales, Costa Rican Trails, Horizontes Nature Tours, Hotel Capitán Suizo, Amadeus Travel Agency, Il Viaggio Travel, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, Travel Excellence, Swiss Travel, Armotours S.A., Go Tours, Sensoria, Costa Rica Dream Travel Corporation S.A., Destination Costa Rica, Ara Tours, Green World Adventure, Hotel Parador Resort & Spa, Hotel San Bada y Best of Costa Rica.