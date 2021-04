Jardines y huerta del CTP de Corralillo resaltarán su belleza tras donación de compostera

10 Abril 2021

El centro educativo podrá producir su propio abono orgánico para embellecer sus espacios.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Los estudiantes de Agrojardinería del Colegio Técnico Profesional de Corralillo (CTP de Corralillo) en Nicoya, cuentan con una nueva compostera que les permitirá complementar sus estudios de formación vocacional en Asistencia Básica, mediante el trabajo de campo.

La compostera fue adquirida por medio de una donación de la Municipalidad de Nicoya y la cual será administrada por la Coordinación del Ciclo Diversificado Vocacional. Mediante esta compostera, los estudiantes podrán generar abono orgánico que será utilizado para darle mantenimiento a los jardines de la institución y potenciar la producción de la huerta del colegio técnico.

Según Johana Cruz, Coordinadora del Servicio de Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional (conocido como Plan Nacional), del Colegio Técnico Profesional de Corralillo, en Nicoya, esta donación es de gran importancia para la institución.

“El objetivo de producir el abono orgánico es que los estudiantes de Plan Nacional, como están llevando la formación vocacional de Asistente Básico en Agrojardinería, sean los encargados de producir ese abono orgánico para poder implementarlo en la institución”, comentó Cruz, quien agregó que “Tenemos el proyecto de poder producir con la compostera el abono orgánico para embellecer los jardines de la institución y darle mantenimiento a la huerta que tenemos; proyecto que será un complemento a la formación vocacional de los estudiantes de Asistente Básico en Agrojardinería”, comentó Cruz.

La compostera fue donada por la Municipalidad de Nicoya al Colegio Técnico Profesional de Corralillo, porque somos parte del Comité Bandera Azul, pero la compostera va a estar administrada por el Plan Nacional.

Según el Alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, el proyecto promueve en gran manera el eje ambiental del cantón, pero además se convierte en una oportunidad de inclusión en los estudiantes.

“Algo que la pandemia ha permitido conocer es la necesidad de la seguridad alimentaria, es por ello que el apoyo a las huertas escolares que promuevan la seguridad alimentaria es vital, y de manera particular y principalmente existe un apoyo para estudiantes con algún tipo de discapacidad o para estudiantes de aulas especiales, a quienes este proyecto permite insertarlos en el mundo laboral y permitir que sean productivos sin distinción”, comentó Martínez.

“Esto me alegra mucho pues al incentivar el trabajo coordinado con las instituciones educativas del cantón, me parece valioso rescatarlo, por ello me siento satisfecho y la intención es poder seguirlo haciendo desde el departamento de Ambiente y Eje Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, finalizó el representante de Nicoya.

Fuente; Municipalidad de Nicoya.